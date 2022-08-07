Benzinin ateşi biraz da olsa söndü... Darısı gıdanın başına!

Nurullah Gür, Sabah gazetesindeki yazısında, petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gıda fiyatlarında da azalma beklendiğini belirterek değerlendirmelerde bulundu.

Gür'ün, "Benzinden sonra darısı gıda fiyatlarının başına" başlıklı yazısı...

29 TL’ye kadar çıkan benzin fiyatları 22.5 TL’ye kadar geriledi. Benzinin ateşi bir nebze olsun söndü ancak bu gıda fiyatlarına yansımadı. Global arenada gıda fiyatlarının gevşeyeceğine dair işaretler gelmeye başladı. Ağustostaki gıda fiyatları, enflasyonun yönünü de çizecek

Petrol fiyatları 95 doların altına sarktı. Bir ara 29 TL'ye yaklaşan benzin fiyatları 22.25'e indi. Geçen seneye kıyasla benzin halen pahalı. Ama yüksek ateşi düşen yakıt fiyatları, enflasyonun daha fazla artmasının bir nebze olsun önüne geçti. Yakıt fiyatlarından gelen destek gıda tarafında ise yaşanmadı.

Yaz ayları sebze ve meyvenin bol olduğu bir dönemdir. Bu mevsimde gıda fiyatlarında bir gevşeme yaşanır. Enflasyonun soluğu bu aylarda kesilir. Normalde bunların olması beklenirdi; ancak bu yaz durum farklı.

Gıda fiyatları enflasyonu dizginleyeceği yerde tam tersine kamçıladı. 2010-2019 dönemine baktığımızda temmuz aylarında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatların aylık bazda ortalama yüzde 0.03 oranında artış kaydettiğini görüyoruz. Oldukça düşük bir oran. Hatta birçok yılda temmuz ayı gıda enflasyonu eksi seviyelerdeydi. Bu temmuzda ise gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 3.15 artış kaydetti. Temmuzda aylık bazda tüketici enflasyonda yaşanan artışın yüzde 35'i sadece gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandı.

Geçen seneye kıyasla bu yaz gıda fiyatları oldukça yüksek. Döviz kuru etkisinin yanı sıra enerji ve gübre fiyatlarındaki artış tarımda üretim maliyetlerini artırdı. Bu yıl turizm oldukça canlı. Beklentilerin üzerine çıkan turist sayısı gıdaya olan talebi ve dolayısıyla fiyatları artırıyor. Bozulan fiyatlama davranışlarının da gıda fiyatlarındaki artışı beslediğini not edelim.

Küresel gelişmelere baktığımızda gıda fiyatlarının gevşeyeceğine dair işaretler var. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme çiftçi için olumlu bir haber. Rusya- Ukrayna hattında açılan tahıl koridoru belli gıda kalemlerinin fiyatlarında oluşan köpüğü almaya başladı. Tarımsal emtia fiyatlarında son üç aydır hissedilir oranlarda geri çekilme var. Düşüş kendini temmuzda daha fazla gösterdi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuzda son 14 yılın en sert geri çekilmesini yaşadı. Küresel fiyatlardaki bu düşüşün zamanla biz de kendisini göstermesi beklenir. Bu noktada ağustos ayına dair gıda fiyat değişimleri, enflasyonun gidişatına dair belirleyici olacak.