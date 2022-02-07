Benzine yeni zam mı geliyor? Benzin motorin zammı son dakika!

Güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. EPGİS tarafından yapılan açıklamasında 2 Şubat’ta benzin ve motorine zam yapılığını açıklamıştı. Yapılan son zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litresi 14,05 liradan 14,44 liraya yükselirken Ankara'da 14,14 liradan 14,53 liraya, İzmir’de ise 14,15 liradan 14,54 liraya yükselmişti.

Benzine yeni zam mı var?

Brent petrolün varil fiyatı, ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. İddiaya göre, sektör temsilcileri benzin ve motorine yeni zam bekliyor. Motorinin fiyatına 70 kuruş zam geleceği belirtildi. Benzinin litre fiyatına da 90 kuruş zam geleceği iddia edilirken benzin zammının şimdilik kesin olmadığı belirtiliyor. Bu zamlar açıklandığı takdirde benzin ve motorinin litre fiyatı 15 lirayı aşacak.

Benzin litre fiyatı ne kadar?

Güncel benzin fiyatı ne kadar? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 2 Şubat tarihli 32 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan 14,66 liraya yükseldi.

Motorin ne kadar oldu?

Motorin ne kadar, güncel motorin fiyatı... Motorin litre fiyatı güncel ne kadar? Motorinin litresi İstanbul'da 14,27 liradan 14, 59 liraya, İzmir'de ise 14,34 liradan 14,66 liraya satışa çıktı.

LPG ne kadar?

LPG'nin litre fiyatına 3 Şubat akşam saatlerinde gelen 40 kuruş zamdan sonra LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 9,09 liradan 9,49 liraya, İstanbul'da ortalama 9,05 liradan 9,45 liraya ve İzmir'de 8,93 liradan 9,33 liraya çıktı.