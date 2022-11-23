﻿Benzine indirim kararı geldi! İşte bugün yeni tabela: 23 Kasım benzin fiyatı ve mazot, ( motorin) LPG akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatlarını takibe devam ediyor. Araçlarına yakıt almak isteyen sürücüler, akaryakıt bayilerinde bugün itibarıyla yeni tabelayla karşılaştı. Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken benzin ve motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste yapılan indirimlere bir yenisi daha eklendi. Benzin grubuna indirim geldi!

Motorine, benzine indirim, zam var mı? sorusuna yanıt arayanlar için sevindiren haber geldi. Benzine zam motorine indirim geliyor tabelalar bugün itibariyle değişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Geçen hafta üst üste iki kez indirim yapılan benzinin litre fiyatına Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim yapıldı. Böylece benzin litre fiyatı ortalama 20 lira seviyesine geri döndü.

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Son olarak 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatı içinse bir değişiklik yapılmadı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 87,47 DOLAR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 87,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üretim artışına ilişkin iddiaların aksine, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının sebep olduğu arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirdi.

AB, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.

Artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi ise piyasalarda talep endişelerine yol açıyor.

Artan vakalar ve "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri artırıldı. Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

PETROL FİYATLARI GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Petrol fiyatları yüzde 6’ya yakın kayıpla yola devam ederken, düşüşte Suudi Arabistan’ın petrol üretici ülkelerle (OPEC+) üretim artışını görüşeceği haberleri etkili oldu. Suudi Arabistan’ın haberi yalanlaması ve gerekmesi durumunda arz kesintisinin devamı gelebileceği yönünde açıklama yapmasıyla dün kayıplar silinmişti. Ancak bu sabah düşüş devam etti.

Brent petrolde teknik olarak 87,81 ile 88,24 dolar aralığının direnç, 87,38 ile 86,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

tgrthaber'e habere göre: Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatında yaşanan değişimler yurtiçi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu geceden itibaren motorine 95 kuruş indirim gelirken, benzine 55 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,03 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,02 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR, NEDEN DÜŞTÜ?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ABD Merkez Bankası üzerinde devam eden kararlı para politikasının devam edeceği resesyon beklentilerini güçlendiriyor. Bu da petrol fiyatı üzerinde etkili oluyor.