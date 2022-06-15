Benzine indirim geldi! Pompaya yansıdı

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 95 kuruş düştü.

Benzinin litresi ne kadar?

Zammın ardından İstanbul'da 28.46'dan satılan benzinin litresi 27.51'e düştü. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.58'den 27.63'e indi.

Son dönemde zamlar öne çıktı

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatı hesaplama yöntemi?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.