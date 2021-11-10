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Ekonomi Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş
Ekonomi

Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı. Motorin ve otogazın fiyatında ise bir değişiklik yok.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:57:00 - 2021-11-10 11:11:12
Benzine dev indirim! Bakın kaç kuruş

 

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı. Dolar kurundaki ve petrol fiyatındaki artışla son dönemde zamlanan benzinde bu sefer indirim var. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 32 kuruş ucuzlayacak. Motorin ve otogazın fiyatında ise bugün bir değişiklik kararı yok.

 

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Yorumlar

Mahmut

Bu indirim “dev” gibiyse bu zamana kadar yapılan zamlar ne gibiydi?
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