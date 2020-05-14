Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,40 liraya, Ankara’da 5,54 liraya, İzmir’de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,16 liraya, Ankara’da 5,24 liraya, İzmir’de 5,26 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.