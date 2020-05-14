  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:16:54 -
Benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim bekleniyor.


Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 7 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor. İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,40 liraya, Ankara’da 5,54 liraya, İzmir’de 5,57 liraya gerileyecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,16 liraya, Ankara’da 5,24 liraya, İzmir’de 5,26 liraya gerileyecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı