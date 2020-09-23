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Ekonomi Benzinde 19 kuruş indirim
Ekonomi

Benzinde 19 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirime gidildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:28:00 -
Benzinde 19 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,93 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,88 liradan 6,69 liraya, İzmir’de 6,95 liradan 6,76 liraya indi. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor

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