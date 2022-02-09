Benzin zammı son dakika! Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı...

Benzin zammı son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Şubat’ta LPG’ye gelen 40 kuruşluk zamdan sonra motorine de 80 kuruşluk zam gelmişti. Hem LPG hem de motorin zammından sonra benzine zam ne zaman gelecek? sorusu sorulmaya başlanmıştı. EPGİS’den gelen son dakika açıklamasıyla da benzine de zam yapılmış olundu. Peki benzin zammı ne kadar? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte gelen son zamla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı…