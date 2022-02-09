Benzin zammı son dakika! Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı...
Benzin zammı son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Şubat’ta LPG’ye gelen 40 kuruşluk zamdan sonra motorine de 80 kuruşluk zam gelmişti. Hem LPG hem de motorin zammından sonra benzine zam ne zaman gelecek? sorusu sorulmaya başlanmıştı. EPGİS’den gelen son dakika açıklamasıyla da benzine de zam yapılmış olundu. Peki benzin zammı ne kadar? Benzine ne kadar zam geldi? Benzin ne kadar oldu? İşte gelen son zamla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı…
Akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam gelmekte. 4 Şubat’ta LPG’ye gelen zamlarla birlikte araç sahipleri hem motorine hem de benzine gelecek zammı merak etmeye başlamıştı. Motorine beklenen zam gelmişti. Motorine yapılan 80 kuruşluk zam sonrası benzine de zam gedi.
Benzine ne kadar zam geldi?
Benzin zammı ne kadar?Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasın (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldiğini duyurdu.
EPGİS'den yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Güncel benzin litre fiyatı ne kadar?
Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.