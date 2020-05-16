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Ekonomi

Benzin ve motorine zam geliyor

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 11, benzine 9 kuruş zam yapılmasının ardından bir zam haberi daha geldi. Pazartesi'yi Salı'ya bağlayacak geceden itibaren benzin fiyatında 13, motorin fiyatında 8 kuruş artış yaşanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 17:29:00 -
Benzin ve motorine zam geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının da her gün değişmesine neden oluyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 18 Mayıs Pazartesi’ni 19 Mayıs Salı gününe bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş, motorine 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam gelirse pompa fiyatlarına yansıyacak.

16 Mayıs itibarıyla bir litre benzin İstanbul'da 5,55, Ankara'da 5,64 TL, İzmir'de 5,67 TL'den satılıyor. Bir litre motorin İstanbul'da 5,36 TL, Ankara'da 5,40 TL, İzmir'de 5,44 TL'den satılıyor.

Rafineriye uzaklığına ve satış yapılan bayiye göre fiyatlar değişebiliyor.

 

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