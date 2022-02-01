Benzin ve motorine zam!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam yapıldı.
EPGİS benzin ve motorine yeni zam geleceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 39 Motorinde 32 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi
Yapılan zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 14,45 TL'ye yükselirken motorinin fiyatı ise 14,62 TL'ye yükseldi.