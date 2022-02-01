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Ekonomi Benzin ve motorine zam!
Ekonomi

Benzin ve motorine zam!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:05:00 - 2022-02-01 17:21:35
Benzin ve motorine zam!

EPGİS benzin ve motorine yeni zam geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 39 Motorinde 32 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi

Yapılan zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 14,45 TL'ye yükselirken motorinin fiyatı ise 14,62 TL'ye yükseldi.

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