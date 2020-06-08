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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

İSTANBUL (İHA) Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş, motorinin ise 32 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:21:15 -
Benzin ve motorine zam

İSTANBUL (İHA) Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş, motorinin ise 32 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 37 kuruş motorinin ise 32 kuruş zam yapıldı.


Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,75 liradan 6,12 liraya, Ankara’da 5,83 liradan 6,20 liraya, İzmir’de ise 5,84 liradan 6,21 liraya yükselecek.


Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5.33 liradan 5,65 liraya, Ankara’da 5,39 liradan 5,71 liraya ve İzmir’de 5.41 liradan 5,73 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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