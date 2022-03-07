Benzin ve motorine yeni zam olacak mı? Güncel akaryakıt fiyatları:
Son olarak 2 gün üst üste yapılan 3 ve 4 Mart'taki zam ile, 48 saat içerisinde benzine 2 lira 10 kuruş motorine ise 3 lira 68 kuruş zam gelmişti. Brent petrol varil fiyatı 130 dolar geçmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki benzin zammı ne kadar? Benzine zam yine mi gelecek? Benzine ne kadar zam gelecek? Mazot ne kadar oldu? Mazot litre fiyatı kaç par? Benzin ve motorine yeni zam: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve çeşitli ülkelerin yaptırım kararlarıyla varil fiyatının 130 dolara kadar yükselmesi ve TL'nin değer kaybı akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin başlıca sebepleri olarak gösteriliyor. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam yapıldı.
Benzin, motorin fiyatları
Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkt. Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak. Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasında pek de olumlu mesajlar vermemesi sonrası petrol fiyatları yeniden yükselerek 130 dolara ulaştı. Petrol fiyatlarının yükselmesi gözlerin bir anda akaryakıt fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. İddiaya göre akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelebilir. Karar gazetesinin iddiasına göre; motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam gelebilir.