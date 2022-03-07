Benzin ve motorine yeni zam olacak mı? Güncel akaryakıt fiyatları:

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve çeşitli ülkelerin yaptırım kararlarıyla varil fiyatının 130 dolara kadar yükselmesi ve TL'nin değer kaybı akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin başlıca sebepleri olarak gösteriliyor. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına 5 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam yapıldı.

Benzin, motorin fiyatları

Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkt. Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak. Rusya ve Ukrayna’nın müzakere masasında pek de olumlu mesajlar vermemesi sonrası petrol fiyatları yeniden yükselerek 130 dolara ulaştı. Petrol fiyatlarının yükselmesi gözlerin bir anda akaryakıt fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. İddiaya göre akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelebilir. Karar gazetesinin iddiasına göre; motorine 2.34 kuruş, benzine de 1.12 kuruş zam gelebilir.