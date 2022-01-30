Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? Benzin motorin zammı ne kadar?

Benzin ve motorinin litre fiyatına 2 Şubat’ta 70-80 kuruş oranında zam gelebileceği belirtildi. İnternethaber’de yer alan habere göre, uzmanlar yine şubat ayında akaryakıt istasyonlarına verilecek komisyon oranın 1 TL artacağını ve bu tutarın da pompaya yansıyacağını açıkladı. Brent petrolün varili 90 doları aştı, sonra bir miktar gevşedi. Brent petrol, halen 88-89 dolardan işlem görüyor. Bu hafta başında küresel piyasalarda benzinin tonu 813, motorinin tonu 750 dolardı. Ürün fiyatı arttı. 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları, motorinin tonu da 787 doları aştı.

Benzin ve motorine ne var mı?

Sektör uzmanları, bu veriler çerçevesinde gelecek hafta ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında zam beklendiğini belirtti. Uzmanlar yaptığı açıklamada 2 Şubat’a dikkat çekerek, “Bugün gerek Brent petrol, gerekse de küresel piyasalarda ürünlerin kapanış verileri önemli. Bu trend devam ederse 2 Şubat Çarşamba günü benzin ve motorine zam yapılabilir” dedi.

Mazot fiyatı benzin ne kardar?

2 Şubat'ta yapılacak 70-80 kuruş zamma bir de akaryakıt istasyonlarının talep ettiği 1 TL'lik komisyon zammının eklenmesi sürücüleri isyan noktasına getirebilir. Bu iki zammın gerçekleşmesiyle araç sahiplerinin araç kullanmaya hasret kalacağını belirten uzmanların iddiasına göre, yubat sonunda bu zamların gerçekleşmesiyle mazot ve benzinin litre fiyatının 16 TL'yi geçebileceğini ileri sürdü.

Benzine, motorine zam geldi mi?

28 Ocak 2022 tarihide EPGİS’ten benzin, motorin ve LPG zammına ilişkin bir açıklama gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak’ta zam gelmişti. Benzine 26 kuruşluk zam yapılmıştı. Motorine 52 kuruşluk zam gemişti.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul’da benzin litre fiyatı ne kadar? İstanbul’da benzin 14,05 TL, Ankara’da benzin litre fiyatı 13,64 TL, İzmir’de benzin litre fiyatı 14,12 TL’den satılmakta.