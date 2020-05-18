Benzin ve motorine çifte zam! Bu gece geliyor
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatında 8 kuruş, benzin fiyatında ise 3 kuruş artış yaşanması bekleniyor.
Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Geçen haftayı benzin (tonu) 247 dolarla, motorin 258 dolarla kapattı.
Akaryakıt fiyatları bu haftaya da hareketli başladı. Benzinin tonu 269 dolara, motorinin 272 dolara çıktı. Bu durum yeni bir zam ihtiyacını gündeme getirdi. Bu gece benzinde 13, motorinde 8 kuruş artış hesaplanıyor.