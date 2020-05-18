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Ekonomi

Benzin ve motorine çifte zam! Bu gece geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatında 8 kuruş, benzin fiyatında ise 3 kuruş artış yaşanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:54:00 -
Benzin ve motorine çifte zam! Bu gece geliyor

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Geçen haftayı benzin (tonu) 247 dolarla, motorin 258 dolarla kapattı.

Akaryakıt fiyatları bu haftaya da hareketli başladı. Benzinin tonu 269 dolara, motorinin 272 dolara çıktı. Bu durum yeni bir zam ihtiyacını gündeme getirdi. Bu gece benzinde 13, motorinde 8 kuruş artış hesaplanıyor.

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