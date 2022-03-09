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Ekonomi Benzin ve motorine büyük zam
Ekonomi

Benzin ve motorine büyük zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 16:54:00 - 2022-03-09 16:56:05
Benzin ve motorine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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