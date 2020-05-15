Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi.
İndirim kararı benzinde pompa fiyatlarına ortalama 7 kuruş, motorinde ise 12 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara’da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olurken, İstanbul’da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir’de 5,65 liradan 5,58 liraya indi. Ankara’da ortalama 5,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,24 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,28 liradan 5,16 liraya, İzmir’de 5,39 liradan 5,27 liraya indi.