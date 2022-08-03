Benzin ve motorin için bekleniyordu! Akaryakıta indirim
Benzin ve motorin için indirim beklenirken diğer akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Fuel oil, kalyak ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatları düştü.
Akaryakıt ürünlerinde indirim yaşandı. Fuel oilin litre fiyatı 67 Kuruş düşerken, kalyak ve yüksek kükürtlü fuel oilde de fiyat düşüşü görüldü.
Akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Fuel oilin litre fiyatı 67 Kuruş ucuzladı.
Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 101 kuruş ucuzladı. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına da 59 kuruş indirim görüldü.
Gelen yeni indirimlerin ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 17,16 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 19,50 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 12,42 TL/lt oldu.