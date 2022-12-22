Benzin ve motorin güncel fiyatları (22 Aralık 2022) Akaryakıt fiyatlarında son durum: İndirim ya da zam haberi var mı?
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 22 Aralık 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? oldu araç sahipleri merak ediyor. Son dakika: Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Petrol ve dolar kuru ile yön bulan fiyatlar indirim ve zam haberleri ile gündemde yer alıyor. 22 Aralık 2022 Perşembe Akaryakıt fiyatları güncellendi. Akaryakıtta tabela EPDK'nın fiyatlardaki değişimi ile açıklanıyor. 22 Aralık 2022 Benzin, Motorin, LPG akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar?
22 Aralık 2022 Perşembe Akaryakıt fiyatları güncellendi. 22 Aralık 2022 Benzin, Motorin, LPG akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt Benzin, Motorine zam, indirim geldi mi? 22 Aralık 2022 Perşembe Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar? Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerin ardından benzin fiyatlarına zam geliyor mu?
BENZİN, MOTORİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?
Brent petrol 82 dolar. Benzinde piyasa otoriteleri tarafından 23.12.2022 tarihinden (Cuma-yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.
Motorin'de zam veya indirim haberi yok.
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
V/Max
Kurşunsuz : 18,09 TL
V/Max
Diesel : 22,30 TL
V/Pro
Diesel : 22,25 TL
PO/ gaz
Otogaz : 10,54 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
V/Max
Kurşunsuz : 18,10 TL
V/Max
Diesel : 22,21 TL
V/Pro
Diesel : 22,16 TL
PO/ gaz
Otogaz : 10,83 TL/LT
22 Aralık 2022 Perşembe LPG OTOGAZ Fiyatları
AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları
İSTANBUL - ANADOLU YAKASI
LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı
İSTANBUL - AVRUPA YAKASI
LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı
İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI
LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı
ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI
LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı
Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?
Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.
Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.
Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.
Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de KDV hesaplanmaktadır.
Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.
Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.
Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar?
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,53 dolardan işlem görüyor.
Akaryakıtta EPDK payı
EPDK zam iptal: Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika EPGİS: Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç).
Ekonomi
Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin zam geldi mi? Çifte indirim: Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları 19 Aralık 2022