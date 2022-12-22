Benzin ve motorin güncel fiyatları (22 Aralık 2022) Akaryakıt fiyatlarında son durum: İndirim ya da zam haberi var mı?

22 Aralık 2022 Perşembe Akaryakıt fiyatları güncellendi. 22 Aralık 2022 Benzin, Motorin, LPG akaryakıt litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt Benzin, Motorine zam, indirim geldi mi? 22 Aralık 2022 Perşembe Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar? Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerin ardından benzin fiyatlarına zam geliyor mu?

BENZİN, MOTORİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Brent petrol 82 dolar. Benzinde piyasa otoriteleri tarafından 23.12.2022 tarihinden (Cuma-yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

Motorin'de zam veya indirim haberi yok.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 18,09 TL

V/Max

Diesel : 22,30 TL

V/Pro

Diesel : 22,25 TL

PO/ gaz

Otogaz : 10,54 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Kurşunsuz : 18,10 TL

V/Max

Diesel : 22,21 TL

V/Pro

Diesel : 22,16 TL

PO/ gaz

Otogaz : 10,83 TL/LT

22 Aralık 2022 Perşembe LPG OTOGAZ Fiyatları

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.57 TL / LT Fiyatı

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.86 TL / LT Fiyatı

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.63 TL / LT Fiyatı

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.89 TL / LT Fiyatı

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

Brent Petrol varil Fiyatı kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,53 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıtta EPDK payı

EPDK zam iptal: Enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır. EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika EPGİS: Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç).