Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorine indirim ne kadar 6 Ağustos 2022?

Brent petroldeki dalgalanmalar ister istemez akaryakıt fiyatlarını da etiliyor. Akaryakıt fiyatlarında yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. 6 Ağustos'tan geçerli olmak üzere motorine ve benzine büyük bir indirim geldi. İşte güncel İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

Motorin ve benzine indirim geldi mi?

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor. Yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatında indirime gidildi. Benzin grubunda 2,23 TL, motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi yapıldı. Brent petrol dün yüzde 3'e yakın düşüşle 94 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü de Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez 90 doların altına indi.

Güncel akaryakıt fiyatları (6 Ağustos 2022)

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.04 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.41 TL/LT

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.34 TL/LT

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.16 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.5 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.14 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.51 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL