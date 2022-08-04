Benzin ve motorin fiyatları durdurulamıyor! Yetkili isim çılgına döndü: Ahlaksızlık

Küresel enerji krizi, dünyada etkisini sürdürürken, petrol ve doğal gaz devleri yıllık karlarını açıkladı. Rekor kar elde ede şirketlere bir tepki de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi.

Guterres, hükümetleri enerji krizi sırasında petrol ve gaz şirketlerinin karlarını vergilendirmeye çağırdı.

Petrol ve doğal gaz şirketlerinin ve mali destekçilerinin "korkunç açgözlülüğünü" Guterres hükümetleri, en savunmasız insanları desteklemek için 'bu aşırı kârları vergilendirmeye' çağırdı.

Guterres Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Petrol ve gaz şirketlerinin, en yoksul insanların ve toplulukların sırtındaki bu enerji krizinden iklime büyük bir maliyeti olacak şekilde rekor karlar elde etmesi ahlak dışıdır." dedi.

Öyle bir rekor kırdılar ki...

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük iki petrol şirketi Exxon Mobil Corp. ve Chevron Corp., İngiltere merkezli Shell ve Fransa'nın TotalEnergies'i, son çeyrekte yaklaşık 51 milyar dolar kazandı.

Bu kar, söz konusu şirketlerin, bir önceki yıl kazançlarının neredeyse iki katı.

Guterres, "Bütün hükümetleri bu aşırı karları vergilendirmeye ve fonları bu zor zamanlarda en savunmasız insanları desteklemek için kullanmaya çağırıyorum. Ve her yerde insanları fosil yakıt endüstrisine ve finansörlerine net bir mesaj göndermeye çağırıyorum: bu korkunç açgözlülük en yoksul ve en savunmasız insanları cezalandırırken tek ortak evimizi de yok ediyor." dedi.

"Ekonomik çalkantı dalgası geliyor"

Politikacılar ve tüketici savunucuları, petrol şirketlerini, karları şişirmek ve tüketicileri sömürmek için küresel arz kıtlığından yararlandıkları için eleştirdiler. ABD Başkanı Joe Biden Haziran ayında Exxon ve diğerlerinin yakıt fiyatlarının rekor seviyeye yükseldiği bir zamanda "Tanrı'dan daha fazla para" kazandıklarını söyledi.

Geçen ay İngiltere, Kuzey Denizi'ndeki petrol ve gaz üreticilerine yüzde 25 oranında beklenmedik bir vergi getirdi. ABD'li milletvekilleri, Kongre'de benzer bir fikri tartışıyor.

Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ve iklim çöküşünün küresel bir gıda , enerji ve finans krizini körüklediğini de belirtere şu ifadeleri kullandı:

"Borç içinde boğulan, finansmana erişimi olmayan ve COVID-19 pandemisinden kurtulmak için mücadele eden birçok gelişmekte olan ülke eşiği geçebilir. Hiçbir ülkeyi boş geçmeyecek bir ekonomik, sosyal ve politik çalkantı dalgasının uyarı işaretlerini şimdiden görüyoruz."