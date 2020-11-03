Benzin ve motorin fiyatında indirim
Motorinin litre fiyatında 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira oldu. Motorinin litresi; İstanbul’da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir’de 6,22 liradan 6,10 liraya indi. Ankara’da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira oldu. Benzinin litresi; İstanbul’da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir’de 6,81 liradan 6,65 liraya indi.