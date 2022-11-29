Benzin ve motorin 2022 güncel son dakika fiyatları ne kadar oldu? İndirim, zam var mı? 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar güncel benzin ve motorin fiyatlarını (akaryakıt) takibe devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında şiddetli depremler yaşanıyor. Brent petroldeki gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarındaki düşüş var. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Peki 29 Kasım 2022 Salı İstanbul Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte son dakika motorin indirimi haberinin detayları…

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor. Fed kararları ve ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya'dan petrol ithal edilmesine yasak getirilmesine yönelik attığı adımlar sonrasında küresel piyasada petrol fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolde ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan direkt olarak etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişirken, peş peşe gelen zam ve indirim haberleri de kafa karıştırıyor. Brent petroldeki gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Yurtdışında ürün fiyatları gerilemesi akaryakıt ürünlerinde de fiyatlar düşüyor. Yeni hafta araç sahiplerini sevindiren bir gelişmeyle başlıyor. Bu defa motorin için 60 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt fiyatlar ne olacak? Altında 2 çarpan etkisi gerçekleşecek mi? Yeni indirim ve zamlar yeni haftada belli olacak...

Cuma akşamı 83.71 dolar varil fiyatına sahip olan Brent petrol haftaya düşerek başladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.35 geriledi ve 81.36 dolara indi. Bu düşüşün ardından Türkiye'de satılan motorinin litre fiyatında da indirim beklentisi oluştu.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.

Petrol fiyatları G7 ülkelerinin tavan fiyat beklentisi ve Çin haberiyle çakıldı.İ stanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi. İşte, 29 Kasım 2022 İzmir, Ankara, İstanbul'da benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 KASIM 2022 SALI)

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,17 TL

Motorin fiyatı: 23,03 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,31 TL

Motorin fiyatı: 23,21 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,32 TL

Motorin fiyatı: 23,27 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.