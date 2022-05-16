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Ekonomi Benzin ne kadar? Benzine zam geldi mi? Güncel benzin, LPG fiyatları:
Ekonomi

Benzin ne kadar? Benzine zam geldi mi? Güncel benzin, LPG fiyatları:

Çin’den gelen zayıf ekonomik verilerin yanında Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması ve İsçev ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurmaya hazırlanması küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü haraket etmesine neden olmakta. ABD ham petrolü yeniden 109 dolar seviyesinde işlem görürken, Brent petrol de 109,88 dolar seviyelerinde hareket etmekte. Brent petrolün arması akaryakıt fiyatlarına zam anlamına geldiğinden benzine zam mı gelecek? Benzin ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? sorularını da beraberinde getirdi. Peki güncel benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:00:00 - 2022-05-16 15:02:04
Benzin ne kadar? Benzine zam geldi mi? Güncel benzin, LPG fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarına zamlar durmuyor. Sektör temsilcileri bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 lira zam beklediklerini açıkladı. İnternethaber'de yer alan habere göre, bu gece yarısı pompaya yansıması beklenen yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara’da 22,93 ve İzmir’de ise 22,94 liraya yükselecek.

LPG güncel fiyatı

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak. 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.

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