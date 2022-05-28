Benzin, motorin ve LPG fiyatları: Benzin fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları 28 Mayıs 2022

Döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından LPG’ye gelen zamlar sonrası benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, sürücülere üzücü haber geldi. Peki benzine zam ne kadar? Benzin ne kadar oldu? Motorin fiyatı ne kadar? Güncel benzin fiyatı ne kadar?

Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı. Dün de benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı. 26 Mayıs tarihinde de LPG'ye 37 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.