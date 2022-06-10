Benzin motorin ne kadar kaç TL? 10 Haziran 2022 mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları:

Benzin ve motorine zam haberleri son dakika gelişmeleri binlerce araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki yükselmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da ardı ardına zam gelmekte. Son zamlarla birlikte güncel akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu da merak konusu. İşte 10 Haziran 2022 Cuma mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları:

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Sektör kaynaklarından ise bir zam haberi daha geldi. Buna göre; Cumartesi (11.06.22) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor.

Benzin fiyatı: Benzin ne kadar kaç lir?

Benzin fiyatları 8 Haziran'dan bu yana İstanbul Avrupa yakasında 26,24 TL, Anadolu yakasında ise 26,23 TL.

​Benzin İstanbul'da kaç lira?

Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.

Motorin fiyatı İstanbul ne kadar?​

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

​İstanbul'da LPG ne kadar?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

​Benzin Ankara'da kaç liradan satılıyor?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

​Ankara'da motorin (mazot) ne kadar?

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

​LPG Ankara satış fiyatı

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İzmir'De benzin ne kadar?

İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

​Motorin-mazot İzmir'de ne kadar?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

​İzmir'de LPG fiyatı

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL