Benzin, motorin, LPG fiyatları 2 Ağustos 2022: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

ABD ham petrol fiyatı 94 doların altını görürken, brent petrol fiyatı yeni güne 100 doların biraz üstünde başladı. Brent petrol fiyatının 100 dolar altına inmesi ile beraber akaryakıt fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmekte. Zira petrol fiyatlarına paralel olarak benzin, motorin fiyatlarında güncellemelere gidilmekte. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, motorine indirim var mı, olacak mı? Bugün benzin ne kadar? Motorin güncel fiyatı ne kadar? İşte 2 Ağustos 2022 anlık akaryakıt fiyatları: