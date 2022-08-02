Benzin, motorin, LPG fiyatları 2 Ağustos 2022: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
ABD ham petrol fiyatı 94 doların altını görürken, brent petrol fiyatı yeni güne 100 doların biraz üstünde başladı. Brent petrol fiyatının 100 dolar altına inmesi ile beraber akaryakıt fiyatları için yeni indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilmekte. Zira petrol fiyatlarına paralel olarak benzin, motorin fiyatlarında güncellemelere gidilmekte. Peki, benzine indirim ne zaman gelecek, motorine indirim var mı, olacak mı? Bugün benzin ne kadar? Motorin güncel fiyatı ne kadar? İşte 2 Ağustos 2022 anlık akaryakıt fiyatları:
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Türkiye’nin arabuluculuğunda tahıl krizinin çözümü konusundaki gelişmeler küresel piyasalarda olumlu havanın esmesine olanak sağlamakta. Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansımakta. Araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin güncel fiyatlarını araştırıyor.
Benzin, motorin, LPG fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,23 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,48 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,57 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,62 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı 11,09 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 11,42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11,35 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,03 TL