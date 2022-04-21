Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL? 21 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin - motorin fiyatları için meraklı arayış başladı. Motorin fiyatlarına son olarak 16 Nisan Cumartesi günü 1 lira 79 kuruşluk zam yapılmıştı. Bugün ise duyurulan herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. 21 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Güncel benzin, motorin fiyatı ne kadar?

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor. Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor. İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.