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Yerel

Benzin istasyonuna havai fişekli saldırı!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir benzin istasyonuna havai fişekli saldırı gerçekleştirildi. Saldırı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 19:22:00 - 2021-08-19 19:24:37

Kırklareli’nde bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi Hastane Yolu Küme Evleri mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonu ve yanında bulunan traktör bayisinin otoparkına havai fişek düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler akaryakıt istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde havaiyi fişeklerin bir otomobil ile atıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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