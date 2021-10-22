Benzin 11 TL olacaktı! Devlet böyle engelledi

Pandemi sonrası artan enerji talebiyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100’leri aşan fiyat artışları yaşandı. Türkiye, ürettiği çözümlerle fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmamak için çalışıyor.

Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, ithalata bağımlı ülkeler için oluşacak yüksek enerji faturalarının kırılganlıkları artırdığını söyledi.

Aktaş “Türkiye artık eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle, OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda. Vergi Almanya’da yüzde 63,9, Fransa’da yüzde 64,4, İngiltere’de ise yüzde 65,1...

En fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya... Türkiye, benzinden en az vergi alan 7’nci ülke konumunda. Eşel mobil sisteminin devlete 12 aylık maliyeti yaklaşık 34 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın yıl sonunda 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir” dedi.

Benzinin 11 TL'ye çıkması engellendi

Devlet bu sistemi geliştirmeseydi, fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG’de 1 lira vergi eklenmek zorunda kalınacaktı. Aktaş “Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz, devletin yükü taşımaya devam edeceği yönündedir” diye konuştu.

Petrol stokları düştü

Petrol piyasalarında gözler kritik seviyeye gerileyen Cushing'deki ham petrol stoklarına çevrilirken petrol fiyatları düştü.

ABD’nin kilit petrol depolama merkezlerinden olan Cushing’deki ham petrol stokları kritik düşük seviyeye gerilerken stoklar en son bu seviyelere geldiğinde petrol fiyatları hızlı bir yükseliş kaydetmişti.

Oklahoma, Cushing’deki depolama tankları operasyonlarına normal bir şekilde devam edebilmek için asgari bir petrol seviyesine ihtiyaç duyuyor. Yatırımcılar ise ihtiyaç duyulan bu asgari seviyenin 20 milyon varil civarında olduğunu düşünüyor.

Bu yıl diğerlerinden farklı olarak ham petrol stokları son iki haftada 4 milyon varil civarında düşerken toplam stoklar ise 31 milyon varile geriledi. Stokların küresel talep artışından dolayı daha fazla düşüş yaşaması bekleniyor.

Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,9 düşüşle varil başına 83,96 dolara geriledi.

Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,7 düşüşle varil başına 81,94 dolara indi.

Kaynak: Türkiye gazetesi