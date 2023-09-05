Benzersiz Çocuklara Benzersiz Eğitim: Joysper

Joysper, otizm spektrum bozukluğu yaşayan 3-12 yaş arasındaki çocuklar için geliştirdiği JoyBot ve JoyApp ürünleri ile eğitimde kişiselleştirilmiş ve etkileşim odaklı bir yaklaşım sunuyor. Bu ürünler, otizmli çocukların öğrenme süreçlerini daha etkili ve keyifli hale getirirken, aynı zamanda ailelere ve terapistlere de büyük destek sağlıyor.

Robot temelli bir eğitim deneyimin geliştitme nedeni ise, otizmli çocuklar insanların verdiği tepkileri ve duyguları anlamakta zorluk çekmektedir. Robot insana nazaran tahmin edilebilir, tepkileri daha kolay anlaşılabileceği için robot eğitimde daha kolay etkileşime girebilmektedir. Robot, otizmli çocuklar için insan ile etkileşitm ve iletişimde bir ara basamak görevi üstelenmektedir.

JoyBot adını verdiğimiz robotumuz, yapay zeka sayesinde çocukların göz ve duygu takibi yaparak çocukları sıkıldıklarında eğlenceli sesler ve hareketler yaparak eğitimi daha etkileşimli hale getirirken, JoyApp zengin eğitim içeriği sunarak her çocuğun ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Özellikler

Akıllı Kamera: Yapay zeka ile desteklenen kamera, çocuğun yüz ve göz hareketlerini analiz eder, dikkat ve duygusal durumu takip etmemize yardımcı olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

JoyApp Entegrasyonu: JoyApp ile entegre olarak, Özel eğitim materyalleri ve etkileşimli öğrenme deneyimleri parmaklarının ucunda!

Eğlenceli Hareketler: JoyBot'un eğlenceli hareketleri ve dansları, eğitimi daha etkileşimli ve keyifli hale getirir. Çocuklar eğlenirken öğrenirler!

Sesli Komutlar: Çocuklar, sesli komutlar ile etkileşimde bulunarak öğrenme deneyimini daha etkileyici ve interaktif hale getirebilirler.

Takım

Eshagh Shahnavazi: Joypser'in kurucu ortağı ve iş geliştirmesinden sorumludur. İstanbul Ticaret üniveristesinde bilgisayar Müh. okuyor.

Abdullah Reşit: Joypser'in kurucu ortağı ve ürün geliştirmesinden sorumludur. İstanbul Ticaret üniveristesinde bilgisayar Müh. okuyor.

Enes Tarık Ünal: Joypser'in ARGE geliştirmesinden sorumludur. İstanbul Ticaret üniveristesinde mekatronik Müh. okuyor.

Eda Nur Erçetin: Joypser'in kurumsal iletişiminden sorumludur. Üsküdar Üni. mezun dil ve konulma terapisti olarak çalışmaktadır.

Alpreren Sağdıç: Joypser'in Sektör danışmanımızdır. Alperen bey Türkiye'nin en büyük otizm eğitm merkezi olan SOBE Eğitim merkezini eğitim direktörüdür.

Başarılar

Opencv Spatial AI Contest: Intel ve Microsoft sponsorluğunda gerçekleşen bu yarışmada Joysper, Gelecek Vaat Eden 5 Projeden biri olarak seçildi ve EN İYİ 50 finalistler arasına girdi.

Mıknatıs İstanbul: Joysper, Mıknatıs İstanbul Girişimcilik Yarışması'nda Top 20 Girişimden biri olarak seçildi ve üçüncülük ödülü kazandı.

E-Hub Üsküdar Demoday: Joysper, Üsküdar Demoday etkinliğinde 3. dereceyi elde etti, bu başarı girişimin değerini ve potansiyelini gösterdi.

İTÜ Çekirdek: Türkiye'nin en prestijili kuluçka merkezlerinden kabul aldı ve İTÜ ÇEKİRDEK BİGBANG etkinliği için hazırlanıyor.

Teknofest Ankara 2023 EN İYİ GİRİŞİM Ödülü: Joysper, eğitim teknolojilerinde yüzlerce başvuru sırasaında 1.olup "En İyi Girişim" ödülünü kazandı.