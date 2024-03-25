Benzerleri Türkiye’nin de başına geldi… Putin’den çok akıllıca adım

Akit TV’nin milyonları ekranlara bağlayan programı Manşetlerin Dili’nde, Rusya’daki saldırı da masaya yatırıldı. Konuya dair yorumlarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Rusya’nın doğru hamlesini açıkladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Putin’in çok akıllıca adımını tebrik etmek gerekir. DEAŞ üstlenmiş olsa bile biz arkasında kimin olduğunu biliyoruz, diyor. Zaman zaman bu tür olaylar yaşanır. Türkiye de yaşadı. Rusya akıllıca hareket ederek diyor ki, ben öyle görüntüdeki 4 tane Tacik’e falan kanıp bu olayın arkasındaki organizasyonu görmezden gelemem. Rusya bu işin arkasında Amerika’nın maşası Ukrayna olduğunu söyleyerek ve misilleme yaparak doğru bir tespit yapmış oldu.