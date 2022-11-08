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Teknoloji Benzeri vardı, artık ona da geliyor! Youtube'a bomba gibi özellik
Teknoloji

Benzeri vardı, artık ona da geliyor! Youtube'a bomba gibi özellik

YouTube, içerik oluşturucularının canlı yayınlarına konuk davet etmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 17:02:00 -
Benzeri vardı, artık ona da geliyor! Youtube'a bomba gibi özellik

 

YouTube, içerik oluşturucularının canlı yayınlarına konuk davet etmelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik ilk etapta masaüstü sürümde kullanılamayacak ama telefon yardımı ile konuklar canlı yayınlara katılabilecek.

Hali hazırda İnstagram ve benzeri sosyal medya ağlarında yer alan canlı yayın özelli böylece youtube tarafı için ilk kez kullanıma sunulmuş olacak.

YouTube, bu özelliği ilk etapta sadece belli başlı yayıncılar için kullanıma sunacak. İlerleyen dönemlerde ise bu özellik herkes için kullanıma açılacak.

Youtube'a ortak canlı yayın yapma imkanı geliyor

Kısa bir süre önce tasarım değişikliği ile gündeme gelen platform, canlı yayın özelliğini de geliştirmek için çalışmalarını başlattı. Bu özellik ilk etapta belli başlı yayıncılar için aktif edilecek. Daha sonra ise diğer kullanıcılara bu özellik açılacak.

Canlı yayın özelliği geldiğinde ise farklı konuklara geçiş yapabilecek olan içerik üreticileri, bunun yanında yayın içerisinde yalnızca bir konuğun görünmesini sağlayabilecek. Canlı yayına bir konuk davet edildiğinde, yayın sahibinin ekranı konuğun üst tarafında konumlandırılacak.

Özellik kısa bir süre içinde içerik oluşturucuların karşısına 'Go Live Together' olarak çıkacak. Yeni dönemde canlı yayınlar için başlık, açıklama, para kazanma ayarları, küçük resimler ve görünürlük ayarları dahil olmak üzere akış ayrıntılarını ayarlayabilecekler.

Bu özellik sayesinde platform daha fazla canlı yayın yapılmasını hedefliyor.

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