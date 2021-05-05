  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'de binlerce göçmen çocuğu kayıplarda!
Yine Fransa yine ırkçılık: Strazburg’da
Adana'da silahlı saldırı
Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı
Dünya 'Benzeri görülmemiş seviyede' dediler! 31 milyon kişi karşı karşıya
Dünya

'Benzeri görülmemiş seviyede' dediler! 31 milyon kişi karşı karşıya

DSÖ, Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:44:00 -
'Benzeri görülmemiş seviyede' dediler! 31 milyon kişi karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika'da 31 milyon kişinin benzeri görülmemiş seviyede gıda sorunu ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, mayıs ve ağustos ayları arasındaki kurak sezonun gıda sorununu artıracağı bildirildi.

Gıda sorununa karşı gelecek 6 ay için acil olarak 717 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Gıda sorununun en fazla Nijerya ve Burkina Faso gibi ülkelerde hissedilebileceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu açık açık uyardı: Tüm Avrupa için çok tehlikeli
Gündem

Çavuşoğlu açık açık uyardı: Tüm Avrupa için çok tehlikeli

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in topra..
Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu
Otomotiv

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu

ABD merkezli otomotiv devi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında üretime ara verdiği..
Juventus devri bitiyor! İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı
Spor

Juventus devri bitiyor! İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı

2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yeni takımıyla ilgili sö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay