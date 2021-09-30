Ben’leriniz için doğal yollara başvurun

Ben’ler deriye renk veren pigment hücrelerinin kümeleşerek bir araya gelmesi ile ortaya çıkan, kahve tonlarında, zararsız oluşumlardır. Cilt seviyesinde ya da daha yüksek oval nevüsler doğuştan veya sonradan oluşabilmektedir. Elbette bazılarımız bunları problem edinebilir.. Ama benler konusunda doğal bir yöntemde uygulanabilir.

Özellikle yüzlerimizde oluşan bu benekler için greyfurt, balı kullanabiliriz.

Balı benin üzerine uygulayın ve bandajla kapattıktan sonra 1 saat bekletin. Günde birkaç kez uygulayın. Bal tedavisi bir hafta içinde olumlu sonuç verecektir. Çoğunlukla kişiler benleri önemsemez. Ancak yine de renginde ve şeklinde tuhaflık olan herhangi bir ben için mutlaka doktorunuza danışın.

Aynı zamanda bir adet greyfurtun kabuğunu ayırın ve suyunu sıkın. Greyfurt suyunu birkaç hafta boyunca günde birkaç kez olmak üzere benin üzerine uygulayın. Greyfurt, ben tedavisinde oldukça etkili bir doğal ilaçtır ve benden kısa bir süre kurtulmanızı sağlayacaktır. Greyfurt suyunun yanında greyfurt çekirdeği de ben tedavisinde uygulanabilir.

Tüm bunları yaparken de mutlaka aksi bir durumda doktora başvurmanız gerekmektedir.