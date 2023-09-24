Benin'de korkunç yangın: Onlarca insan can verdi
Benin'de kaçak akaryakıt deposunda çıkan yangında en az 35 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Benin'in Nijerya sınırında yer alan Seme-Krake kentinde kaçak işletilen akaryakıt deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre, en az 35 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı ve çok sayıda araç ile motosiklet de kül oldu.
Dükkanın, işlek bir pazar yeri yakınında yer alması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Afrika'nın petrol ve gaz zengini ülkesi Nijerya'da sınır hattı boyunca akaryakıt kaçakçılığının son derece yaygın olduğu biliniyor.
Nijerya hükümetinin 2022 verilerine göre, karada ve denizdeki boru hatlarından günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.
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Kaynak: AA
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