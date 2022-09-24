‘Benimle misiniz?’ diyen Kılıçdaroğlu’na yoldaşı HDP’den flaş cevap!

İYİ Parti ise, ‘Son sözü Meral Akşener söyler.’ diyerek resti çekti. Kılıçdaroğlu’na HDP’den ise destek geldi. Hasip Kaplan, Kılıçdaroğlu’nun Adalet yazılı pankart ile fotoğrafını paylaştı, ‘Bu nedenle yanındayız.’ dedi. Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı göreve gelir gelmez serbest bırakacaklarını birçok kez dile getirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de gerçekleşen CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda partililere seslendi, “Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?

Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı Cumhurbaşkanı adaylığının ilanı gibi görüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Fatih Demirkol, “Son noktayı Akşener koyar” diye bir paylaşım yaparak, Kılıçdaroğlu’nun çıkışına tepki gösterdi. Meral Akşener ise dün yaptığı açıklamada, “Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisidir ha…

Şimdi alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum iyilikte birleşmenin ne kadar iyi hizmetlere yol açtığını anlatmak için söylüyorum.” dedi. Bu açıklamanın zamanlaması manidar bulundu. Bugün ise HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek geldi. Hasip Kaplan, ‘Yanındayız’ mesajı yayınladı.

KILIÇDAROĞLU: BENİMLE MİSİNİZ?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de gerçekleşen CHP TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda adaylığını ilan eder gibi bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isteyen ancak 6’lı masanın desteğini alamayan Kılıçdaroğlu’nun kendi partisine, ‘Benimle birlikte misiniz?’ çıkışı yapması çok konuşuldu.

Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmada partililere şöyle seslendi:

Şunu da artık bilmek zorundayım… Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum.

Ama artık karar verelim. Bu hak düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.

POTANSİYEL ADAYLAR İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çağrının ardından çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı sosyal medyadan destek mesajı yayımladı. Mesaj paylaşanlar arasında adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ DEMİRKOL: SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Danışmanı Fatih Demirkol, yaşananlar sonrası CHP’ye rest çeker gibi bir paylaşım yaptı. Demirkol, “Son noktayı Akşener koyar.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceği şeklinde yorumlandı.

MERAL AKŞENER’DEN DESTEK GİBİ YORUMLANAN SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan eder gibi yaptığı konuşma sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Meral Akşener, memleketi Kocaeli’nde İzmit Belediyesi’nin bir organizasyonuna katıldı. Burada konuşan Akşener’in şu sözleri dikkat çekti:

Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz’ dediler, kurduk. 24 Haziran’da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz’ diye maalesef olmadı, şartlar uymadı.

Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti.

“ÖLÜNCEYE KADAR KILIÇDAROĞLU’NA ŞÜKRAN DUYACAĞIM”

Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı.

“CHP BENİM BABAMIN PARTİSİ”

Bir iş birliğine, güç birliğine sebep oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisidir ha… Şimdi alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum iyilikte birleşmenin ne kadar iyi hizmetlere yol açtığını anlatmak için söylüyorum.

HDP’DEN KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞINA DESTEK GELDİ

CHP ile HDP arasındaki ilişkiyi sıkılaştıran bir politika izleyen Kılıçdaroğlu, sık sık terör suçlarından tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacaklarını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir” çıkışı yaparken, CHP yönetimi de bu çıkışa birçok farklı açıklama ile destek verdi. Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına olumlu baktığını ifade etmişti. CHP-HDP yakınlaşması sonucu Kılıçdaroğlu’nun dünkü, ‘Benimle misiniz?’ açıklamasına HDP’den destek geldi.

HDP siyasetinin önemli isimlerinden Hasip Kaplan, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ndeki fotoğrafını paylaşarak, “Bu nedenle yanındayız.” notunu düştü.