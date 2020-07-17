Benim çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf, 5.sınıf öğrencisi hangi okul olduğu nereden öğrenilir? Milyonlarca öğrencinin eğitim ve öğretim yılının başlamasını ardından veliler, araştırma yapmaya başladı. Öğrencilerin hangi okula gideceği ve hangi okula nasıl yerleşeceğini e-okul üzerinden öğrenmeleri büyük bir avantaj oldu. İşte detaylar...