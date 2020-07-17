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Eğitim

Benim çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf, 5.sınıf öğrencisi hangi okul olduğu nereden öğrenilir?

Benim çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf, 5.sınıf öğrencisi hangi okul olduğu nereden öğrenilir? Milyonlarca öğrencinin eğitim ve öğretim yılının başlamasını ardından veliler, araştırma yapmaya başladı. Öğrencilerin hangi okula gideceği ve hangi okula nasıl yerleşeceğini e-okul üzerinden öğrenmeleri büyük bir avantaj oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:22:00 -
Benim çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf, 5.sınıf öğrencisi hangi okul olduğu nereden öğrenilir?

Öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde hangi okulda eğitim göreceği, kayıtlı olduğu ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları e-Okul sisteminde yer alacak. Açıklama yapıldıktan ve sisteme okul bilgileri girdikten sonra detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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