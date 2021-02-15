Benim Adım Melek dizisinde büyük gerçek ortaya çıkıyor

Çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Benim Adım Melek dizisinin 2. sezonu başarıyla devam ediyor. Dizinin 17 Şubat akşamı ekrana gelecek 53. yeni bölümünde de önemli gelişmelere şahitlik edeceksiniz. Halil ve Alpay’ın yaptığı anlaşmadan sonunda Cumali’nin de haberi olacak. Gerçek ortaya çıkacak ve Halil içine düştüğü durumdan kurtulmak adına bir umut ışığı elde edecek.

Cumali gerçeği öğrendikten sonra Alpay ile karşı karşıya gelecek. Halil ve Melek’in evlenmesinin önündeki engel olan Alpay ne yapacak? İşte bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” elli üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

İşte yeni bölümden yeni detaylar:

Cumali, Halil’i düşündüren gerçeği öğrenir… Cumali, oğlu Halil ‘i kara kara düşündüren gerçeği sonunda öğrenir. Cumali’nin öğrendikleri Halil gibi onu da çıkmaza sokar. Seyitali, Cumali’nin peşini bırakmaz. Halil ve Alpay arasındaki gerginliği ve Cumali’nin bu dertli hallerini anlamaya çalışır.

Cumali, kendisini ve Şirhanları kurtarabilecek bir çözüm bulabilecek mi? Bir yandan Melek, bir yandan Seyitali, Halil’den açıklama beklemektedir. Halil sessizliğini bozacak mı?

Mithat, Seyran’ın onun hakkındaki fikirlerini öğrenmenin peşindedir. İkra ve Kerem abisini bulmak için Halfeti yollarındadır. Mehmet’in evinde bir ipucu ararlar. İkra’yı abisine kavuşturabilecek bir iz bulabilecekler mi?

Zümrüt konağın hanımının kim olduğunu herkese hatırlatmaya kararlıdır. Defne ve Vildan ile girdiği güç savaşını kazanabilecek midir?