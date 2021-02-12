Benim Adım Melek dizisinde ayrılık iddiaları sonrası olay sözler: Giderse dizinin bir yanı sakat kalır

Çarşamba akşamlarının sevilen TRT1 dizilerinden olan Benim Adım Melek dizisinin 52 bölümü yayınlandı ve izleyiciler de duygusallığın bol olduğu sahnelerle ekran başında gözyaşı döktü. Nehir Erdoğan, Kutsi ve Mehmet Çevik gibi iddialı isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide hikayenin kötü adamı olan Alpay karakterinde ise Kaan Çakır yer alıyor.

Birçok dizi hayranına göre Alpay’ın hikayeden çıkartılması lazım. Sosyal medyadaki yorumlara bakılır ise bu karaktere gıcık olan ve görmek bile istemeyen geniş bir izleyici kitlesi var. Ancak Alpay karakteri dizinin sürükleyici öğesi. Kötülükleri ile aslında hikayeyi güçlü kılan en önemli unsurlardan birisi…

Alpay o kadar kötü ve bencil ki dizi hayranları “şimdi ne yapacak acaba” diye sürekli merakla bekliyor. Bu tür dram dizileri için işte bu merak unsurunu uyandıracak kötü karakterlere ihtiyaç vardır. Alpay da kötülük kontenjanında en başarılı karakterlerden birisi olarak ekranda boy gösteriyor.

Kaan Çakır, yılların verdiği tecrübe ile karakteri o kadar güçlü bir şekilde sunuyor ki, dizinin her bölümünden sonra sosyal medyada karaktere yönelik sert söylemler yayılıyor…

"Giderse dizinin bir yanı sakat kalır"

Alpay olmaza Benim Adım Melek dizisinin bir yanı sakat kalır… Melek ve Halil’in başının belası belki ama, diziyi de diri tutuyor. Hikayeye olan ilgiyi artırıyor ve “ne yapacağı bilinmez” bir karakter olduğu için de izleyici için heyecan ve merak unsurları barındırıyor.

Böyle hikayede çok etkili bir karakterin diziden ayrılmasını izleyiciler isteyebilir ama senaristler Alpay’sız bir Benim Adım Melek bölümü yazmakta bile zorlanabilir. Zira her şeyin merkezinde bir karakter. Melek’in eski eşi ve çocuklarının babası… Yani vazgeçilemez bir noktada. Halil ise Alpay yüzünden zor durumlarda kalıyor, hayat onu fena halde sınıyor.

Halil’in iyiliğini ve güzelliğini aslında Alpay’ın kötülükleri daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Alpay karakteri Benim Adım Melek dizisinde her geçen hafta daha da kilit bir noktaya doğru ilerliyor.

53. yeni bölümde Kenan’ın da yüz çevirmesi ile birlikte artık kimsenin istemediği kişi haline gelen Alpay, artık daha da tehlikeli ve neler yapacağı da dizinin hikayesindeki en büyük merak unsuru olacaktır.

Benim Adım Melek dizisinin 53.bölümü 17 Şubat Çarşamba akşamı yayınlanacak. Yeni bölüm fragmanında da önemli detaylar var. Defne ile uğraşmaya devam eden Zümrüt’e sosyal medyada yoğun bir tepki var… “Senarist rahat bırak şunları” diye mesaj yollayan hayranlar tam da Defne ve Ömer’in mutlu olacağını düşünmüşken, Zümrüt’ün kötülükleriyle şoke oluyor.