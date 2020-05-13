'Beni tehdit etti' diyen Sevilay Yılman'a cevap

Gazeteci Yazar Sevilay Yılman, Fatih Tezcan'ın kendisini arayarak tehdit ettiğini iddia etti.

Gazeteci Yazar Tezcan, Yılman'a Twitter hesabından cevap verdi.

Sevilay Yılman, 'Ne farkı var FETÖ’cülerin yaptıklarından' başlıklı köşe yazısına düştüğü notta, "Tam yazıyı bitirip editöre yollamak üzereydim ki... Twitter’daki hesabımdan kendisiyle ilgili yapılmış bir paylaşımı RT ettiğimden dolayı Fatih Tezcan aradı ve bu paylaşıma destek verdiğim için akla ziyan üslup ve ifadelerle tehditler savurdu. Özel telefonumdan açık açık şahsımı tehdit ederek korkutmaya çalışan Tezcan ile ilgili bu bilgiyi de soruşturmayı başlatan yetkililerin dikkatine sunuyorum... " iddialarında bulunarak "Birileri bu adama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu, Muz Cumhuriyeti olmadığını lütfen öğretsin..." diye yazdı.

Tezcan'dan cevap

"-PKK’lı sevgilinle devam ediyor musunuz?

+Evet devam ediyoruz, sen beni tehdit mi ediyorsun, ses kaydı alıyorum, yarın herkes beni tehdit ettiğini öğrenecek.

- İyi de ben sadece soru sordum, ne tehdidi?

+(Cevap yok)

Yazıyı yazsın, kimliğini de paniğinin sebebini de anlatırım." şeklindeki tweetini hatırlatan Tezcan, "Sevilay Yılman, seni tehdit ettiğimi söyleyerek her zamanki gibi yine ahlâksızca yalan konuşuyorsun. Cevabım basit: Telefonda ses kaydı alıyorum demiştin. Eğer zerre kadar meslekî namusun varsa, elindeki ses kaydını yayınla ve savcılığa ilet. ‘Ülkece’ bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: