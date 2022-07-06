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Gündem Bengi Başer'in eşi mason iddiası! 'Necip Feyyaz Başer eşiniz mi?'
Gündem

Bengi Başer'in eşi mason iddiası! 'Necip Feyyaz Başer eşiniz mi?'

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Prof. Dr. Bengi Başer'in eşinin mason olduğu iddialarını gündeme getirerek, "Necip Feyyaz Başer kocanız mı? Kocanız ise, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nın üyesi mi?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 20:21:00 - 2022-07-06 20:30:00
Bengi Başer'in eşi mason iddiası! 'Necip Feyyaz Başer eşiniz mi?'

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecine halka korku pompalamaktan başka bir katkısı olmayan Prof. Dr. Bengi Başer'in eşinin mason olduğu iddia edildi.

'Biyografiniz karanlık'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erkan Trükten, "Bengi Başer, bakıyorum da biyografiniz karanlık. Kimle evli olduğunuza ulaşmak bile zor. Bu kadar meşhur birinin kocası hakkında bilgiye ulaşmak bu kadar zor olmamalı." dedi.

Necip Feyyaz Başer'in Bengi Başer'in eşi olduğu iddiasına değinen Trükten, Prof. Başer'e şu soruları yöneltti:

Necip Feyyaz Başer kocanız mı? Kocanız ise, Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası'nın üyesi mi?

Bengi Başer'in Hristiyanlara ilişkin bir paylaşımı!

Prof. Dr. Bengi Başer, Türkiye'de etkisini kaybeden koronavirüs salgınına ilişkin son olarak bu paylaşımı yaptı.

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