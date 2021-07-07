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Spor Benfica'nın Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı
Spor

Benfica'nın Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı

Portekiz futbolunun en önemli kulüplerinden olan Benfica'nın Başkanı Luis Filipe Vieira dolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:10:00 - 2021-07-07 20:17:31
Benfica'nın Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı

Portekiz ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago'nun gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü.

Gizli anlaşma yaptı

Ajansspor'un derlediği habere göre; Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago Vieira dolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alındı.

Portekiz'de 'tavuk kralı' olarak bilinen kulübün en büyük hissedarı iş insanı José António dos Santos ve Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira kulübün yüzde 25'lik hissesini satmak için masaya oturmuştu. İkilinin Benfica'nın zararına kendilerininse yararına bir gizli anlaşma planı yaptığı ve bundan 11 milyon Euro kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

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