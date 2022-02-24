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Spor Benfica ile Ajax berabere kaldı
Spor

Benfica ile Ajax berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Benfica ile Ajax, 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 02:12:00 -
Benfica ile Ajax berabere kaldı

Hollanda temsilcisi Ajax deplasmanda, Benfica ile 2-2 berabere kaldı ve ikinci maç için avantaj elde etti.

Ajax'ın gollerini, 18. dakikada Dusan Tadic ve 29. dakikada Sebastien Haller attı. Benfica ise 26. dakikada Haller'in kendi kalesine attığı ve 72. dakikada da Roman Yaremçuk'un kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Maçta hem rakip hem de kendi kalesine gol atan Haller, 11 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda bulunuyor.

Bu maçın rövanşı, 15 Mart Salı Günü oynanacak.

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