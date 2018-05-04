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Benekli semender doğaya bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ve yetkililerin gelmesi beklendiği sırada 21 yavru dünyaya getiren Anadolu benekli semenderi ile yavruları doğal ortamına bırakıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:21
Benekli semender doğaya bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir vatandaş tarafından  bulunan ve 21 yavru dünyaya getiren Anadolu benekli semenderi ile yavruları doğal  ortamına bırakıldı. 

İmam İsmail Sekman, Erdemli Mahallesi Gevuran mezrasındaki bir çeşme  yakınında nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan Anadolu  benekli semenderi buldu.

Semenderin hareket etmediğini fark eden Sekman, yaralı olabileceğini  düşündüğü hayvanı içine su doldurduğu kovaya koydu.

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğüne bildiren  Sekman, yetkilerin gelmesini beklediği sırada, semender 21 yavru dünyaya getirdi.

Yetkililer, durumlarının iyi olduğunu belirlenen hayvanları doğal  ortamına bıraktı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:21
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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