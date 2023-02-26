‘Benden başkası karar veremez’ Diktatör Kemal tek yetkili oldu
Parti içindeki diktatöryal hareketleri başından beri tepkilere neden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son verdiği kararla yine tartışmalara neden oldu.
CHP grup toplantısı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrimiçi katıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmaların ele alındığı toplantıda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" hazırlıkları görüşüldü.
CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.
Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir" dedi.
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Özel ayrıca, toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi:
"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar."
Kaynak: Haber7