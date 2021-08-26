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Dünya 'Bende virüs var' deyip etrafa tüküren kadın kendini bitirdi
Dünya

'Bende virüs var' deyip etrafa tüküren kadın kendini bitirdi

ABD'de bir markete girerek "Bende virüs var" deyip ürünlere tüküren bir kadın, 2 yıl hapis ve toplam 45 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ann Cirko isimli kadın, 8 yıl boyunca da adli kontrol altında tutulacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:40:00 -
'Bende virüs var' deyip etrafa tüküren kadın kendini bitirdi

ABD'de koronavirüs pandemisinin en ağır geçtiği Mart 2020'de bir süpermarkete girip "Bende virüs var" diyerek etrafa öksüren ve tüküren bir kadına iki yıla hapis cezası verildi. 37 yaşındaki Margaret Ann Cirko, süpermarkete 30 bin dolar tazminat vermeye ve 15 bin dolar para cezası ödemeye de mahkum edildi. Mahkeme kararına göre Cirko, sekiz yıl boyunca da adli kontrol altında olacak.

ABD basınına göre olay, 25 Mart 2020'de Pennsylvania eyaletinde yaşandı. Bir süpermarkete giren Cirko, "Bende virüs var. Şimdi herkes hastalanacak" diye bağırarak başta et ve fırın ürünleri olmak üzere çok sayıda taze gıdanın üzerine öksürdü ve tükürdü. Dükkan sahipleri 35 bin dolar değerinde gıdayı ve eşyayı çöpe atmak zorunda kaldıklarını savunurken, olay yerinde gözaltına alınan kadının Kovid-19 testinin negatif çıktığı açıklandı.

Avukatının psikolojik sorunları olduğunu söylediği Cirko, mahkemede özür diledi. Cirko'nun yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek "Keşke geri alabilseydim" dediği; yargıcın ise bu sözlere sadece "Keşke" yanıtını verdiği belirtildi.

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