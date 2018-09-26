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'Ben şov yapmam' deyip adaylığını açıkladı

Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, katıldığı televizyon programında Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına potansiyel belediye başkan aday adayı olduğunu resmen açıkladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
'Ben şov yapmam' deyip adaylığını açıkladı

2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den Adana Yüreğir İlçe Belediye Başkanı seçilen ve iki dönemdir Yüreğir’de belediye başkanlığı yapan Mahmut Çelikcan, Metro TV Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Selahattin Sekin’in canlı yayında sorularını yanıtladı.

"2019’de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına talipmisiniz?" sorusana yanıt veren Başkan Çelikcan, “AK Parti’nin Adana’da merkezde tek belediye başkanıyım. Eğer Büyükşehiri hedeflemiyorsam ben burada oturmayayım” diye yanıt verdi.

"Ben bir işi yapmadan yapmış gibi şov yapanlardan değilim‘ diyen Başkan Çelikcan canlı yayın boyunca çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü;

'ZATEN BEN POTANSİYEL ADAY ADAYIYIM'

‘Şimdi birileri çıkıyor ‘ben adayım, aday adayıyım’ falan diyor. Biz zaten 2009’dan beri aday adayıyız. Şimdi ben görevdeki bir belediye başkanıyım. Birisi gibi ortaya çıkıp ben aday adayıyım dememin bir gereği yok. Zaten ben potansiyel aday adayıyım. AK Parti’nin Adana’da merkezde tek belediye başkanıyım. Eğer Büyükşehiri hedeflemiyorsam ben burada oturmayayım. Bunun lamı cimi yok. Böyle beynimizin arkasında farklı bir düşünce yok. Tabiri caizse çıraklık kalfalık dönemi bitti inşallah 2019’da bu olsun diyoruz ama Cumhurbaşkanımızın takdiri elbette. Çünkü biz hizmet edeceğiz, gayret edeceğiz tabi ki siyasi büyüklerimiz bunu uygun görürlerse o yola çıkacağız. Bizim her gün davul zurnayla ortaya çıkıp aday adayıyız dememizin bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

"İŞ YAPMADAN YAPMIŞ GİBİ ŞOV YAPANLARDAN DEĞİLİM"

Çelikcan, 2014’te de aday adayı olduğu ama o zamanki konjonktürde başka bir arkadaşının gösterildiğini söyleyerek, “Bana da ‘burada devam et’ denildi, bizde burada devam ettik. Bakınız belediyecilik dışarıdan göründüğü gibi çok kolay bir görev değil. Bütün dengeleri gözeteceksiniz. Belediyecilik hukuk bilmeyi ister. Belediyecilik mühendislik ister. Belediyecilik idarecilik ister. Belediyecilik hoşgörü ister, insanları dinlemeyi insanlara dokunmayı ister. Ve benim 21 yıllık bir devlet birikimim var. Mühendisim, yatırım nedir bilirim. 10 yıl boyunca belediyeciliğin her safhasını gördük, biliyoruz. Ben bir işi yapmadan yapmış gibi şov yapanlardan değilim. Adana’da biz bunun örneklerini görüyoruz. İsim vermeye gerek yok. Bizim yaptıklarımızın yarısını yapsınlar gelir ellerini öperim. Ama maalesef şova dayalı siyaset yapanlar çok” dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
  1. AK Parti
  2. Adana
  3. Yüreğir Belediye Başkanı
  4. Mahmut Çelikcan
  5. yerel seçimler
  6. adaylığını açıkladı

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