'Ben o PKK'lıyı tanıdım, Erdoğan'a da saldırmaya çalışmıştı'

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü "O PKK'lı Erdoğan'ı da hedef almaya kalkmıştı" başlıklı köşe yazısında, dün Boris Johnson'ın aracının önüne atlayan PKK'lının, Aralık 2019'da Cambridge'de bir camiyi ziyaret eden Erdoğan'a da saldırmaya çalıştığını belirtti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında orada olduğunu söyleyen Dağlı, kendisinin PKK'lıyı görür görmez tanıdığını, Erdoğan'a hakaret eden bu şahsa o dönem bizzat müdahale ettiğini yazdı.

İşte Taha Dağlı'nın o yazısı;

Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un aracına saldırmaya kalkan PKK’lı, Aralık ayında da Cambridge kentinde Başkan Erdoğan’ı hedef almayı denemişti.

PKK’lıların Londra’da parlamento önünde terör propagandası vardı.

Pençe-Kaplan harekatıyla Irak’ta ağır darbe alan terör örgütünün İngiltere’deki üyeleri, Türkiye’yi İngiliz parlamentosuna şikayet etmek için eylem yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un konvoyu binadan çıkınca, PKK’lılardan biri Johnson’un otomobiline saldırmak için aracın önüne atladı.

Şoför aniden frene basınca, İngiliz başbakanın otomobiliyle arkadan gelen araç çarpıştı.

Johnson olayda yaralanmadı ancak 54 bin Pound’luk Jaguar marka otomobili arkadan hasar aldı.

İngiliz polisi müdahale edip PKK’lıyı yakaladı.

İngiliz medyası, o şahsı, "Başbakanı hedef alan adam" diye manşetlerine taşıdı.

Kimliği açıklanmadı. Sadece PKK üyesi olduğu biliniyor.

Adamı görünce ben şahsen tanıdım.

Çünkü bu adamı daha önce yüz yüze görmüş ve kendisiyle tartışmıştım.

4 Aralık 2019’da Başkan Erdoğan NATO zirvesi kapsamında gittiği İngiltere’de Cambridge kentindeki bir camiyi ziyaret etmişti.

Caminin önünde PKK’lı bir grup vardı.

Grubun ele başı da İngiltere Başbakanına saldırmaya teşebbüsten gözaltına alınan bu adamdı.

Bir elinde megafon diğerinde Erdoğan’a hakaret içeren posterle terör propagandası yapıyordu.

Başkan Erdoğan camiye girerken de saldırı teşebbüsünde bulunmuş, polis kordonuna takılmıştı.

Avazı çıktığı kadar bağırarak Başkan Erdoğan’a hakaretler yağdırınca, dayanamayıp, yanına gitmiştim ve kendisine "sen bir teröristsin" demiştim.

Tam o anda İngiliz polisi üzerime gelip, beni apar topar çekiştirerek, PKK’lı gruptan uzaklaştırmıştı.

O şahsın PKK terör örgütünün propagandasını yaptığını beni uzaklaştıran polislere söylemiştim.

İngiltere’de PKK’nın bir terör örgütü olarak resmen kabul edildiğini ve PKK’yla birlikte paravan örgütlerinin de terör kapsamında olduğunu hatırlatmıştım.

Tabi polislerin umurlarında bile olmamıştı.

Şimdi o şahıs Londra’da parlamento binasının önünde İngiltere Başbakanına saldırmaya kalkarken yakalandı. Neticede başbakanının aracının önüne atladı ve bir kazaya yol açtı.

Sonrasında da gözaltına alındı.

Londra emniyeti ne yapacak bilmiyorum.

Büyük ihtimalle gözaltında tutup bırakırlar.

Medya olay sonrası baskı yapıp, "Başbakana saldıran adam" diye manşetler atsa da; alsa alsa kazaya yol açmaktan falan ceza alır.

Ama asıl olan, bu adam İngiltere’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK’nın propagandasını yapıyor olması. PKK ve türevlerinin terör propagandası İngiltere’de yasak.

Bu nedenle İngiliz yargısının o şahsı terör örgütü üyeliğinden içeri atması gerek.