"Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor"
CHP'nin millet kıraathaneleriyle alakalı asılsız söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor" dedi.08 Şubat 2019 Cuma 15:40
Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet kırathaneleriyle ilgili açıklama yaptı.
"Ben kıraathane diyorum..."
Muhalefet partisi CHP'nin millet kıraathaneleriyle alakalı söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor" şeklinde konuştu.
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