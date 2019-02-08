"Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor" CHP'nin millet kıraathaneleriyle alakalı asılsız söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor" dedi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet kırathaneleriyle ilgili açıklama yaptı. "Ben kıraathane diyorum..." Muhalefet partisi CHP'nin millet kıraathaneleriyle alakalı söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, "Ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane diyor" şeklinde konuştu.

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