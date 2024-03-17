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Gündem Ben Kemal geliyorum… Kılıçdaroğlu İzmir’de ayakta alkışlandı! Eş başkanlar bunu beklemiyordu
Gündem

Ben Kemal geliyorum… Kılıçdaroğlu İzmir’de ayakta alkışlandı! Eş başkanlar bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2024-03-17 09:19:00 -

CHP'nin İzmir'deki lansman toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ayakta alkışlandı CHP Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız'ın lansman toplantısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı geçince salondaki kalabalık yaklaşık bir dakika boyunca ayakta alkış tuttu.

Türkiye siyasi sahnesinde son genel seçimler, CHP'de önemli bir değişim dalgasını da beraberinde getirdi.

Alınan büyük hezimetin ardından genel başkanlık koltuğuna değişimcilerin adayı Özgür Özel oturdu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen aranın ardından ise siyaseti bırakmadığını belirterek, "15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Eski genel başkanlarını ayakta alkışladılar

CHP'de Kılıçdaroğlu etkisinin sürdüğüne dair görüntüler, İzmir'de CHP Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız’ın lansman toplantısında, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel’in konuşması sırasında kayda geçti.
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Konuşma sırasında Yücel’in , “O dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulundu” diyerek Kılıçdaroğlu’nun adını geçirmesi üzerine, salonda bulunan kalabalık yaklaşık bir dakika boyunca ayakta alkış tuttu.

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